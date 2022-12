Britney Spears es 'como una madre' para su hermana

Los nueve años que separan a Britney Spears de su hermana Jamie Lynn han ayudado a que su relación siempre haya sido muy estrecha y a que nunca haya habido rivalidad entre ellas.

"Hay una diferencia tan grande de edad entre mi hermana y yo que la siento casi como una segunda madre. Siempre me apoya y me anima, es mi mayor fan. Siempre ha velado por mí", aseguró Jamie Lynn al portal Access Hollywood.

El estrecho lazo que une a las dos hermanas siempre ha girado en torno al éxito cosechado por Britney en su carrera; una trayectoria que comenzó cuando la mayor de las hermanas tenía solo 11 años.

"Siempre hemos tenido una relación muy especial. Estoy orgullosa de mi hermana. Salió de un pequeño pueblo en busca de su sueño y sigue haciendo lo que le gusta, eso significa algo. Y de eso hay que estar orgulloso. Siempre me fijo en lo que ha hecho para motivarme, y me inspira y me hace seguir adelante", explicó.

Está claro que esa energía y decisión es la que ha llevado a Jamie a hacer de 2014 un año muy significativo en su calendario vital, al decidir acometer dos importantes empresas: casarse con su novio Jamie Watson y publicar un disco.

"No puedo creer que hiciera todo eso en un año. Pensé: 'Si voy a hacerlo, lo hago todo en un año, me caso y saco mi disco ['Journey']. ¿Por qué no?'. Creo que hice frente a muchas cosas importantes, pero ha sido un buen año para mí. Lo recordaré siempre porque han pasado grandes cosas en mi vida, además tengo a gente que me apoya a mi lado. Mi marido es genial apoyándome en lo que haga. Soy feliz. Esta es mi vida y estoy disfrutándola al máximo. Tengo mucha suerte", añadió.