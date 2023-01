Brie Larson odia llevar maquillaje

La actriz Brie Larson no se siente ella misma después de maquillarse demasiado porque no se reconoce en el espejo cuando se ve reflejada.

"Cuando llevo maquillaje puesto me resulta muy difícil mirarme al espejo. Creo que simplemente me resulta raro. Todas las veces que he ido al baño hoy, me he lavado las manos mirando hacia abajo. De otra forma, me vería y pensaría: '¡Ah! No sé de quién es esa cara. No se parece en nada a mí'", explicó la intérprete a la revista Total Film.

A Brie tampoco le gusta utilizar espejos de aumento para examinarse la cara.

"Tengo una manía muy rara, no me gusta ver mi cara más grande de lo que es cuando me miro en un espejo", añadió Brie, que tampoco soporta verse en la gran pantalla: "¡Me resulta aterrador!".

Otra de las rarezas de la actriz es que nunca se siente insegura de sí misma en el set de rodaje, pero una vez que concluye el rodaje de una cinta no puede evitar entrar en crisis.

"Nunca me pongo nerviosa mientras me preparo ni mientras ruedo. Solo me pongo nerviosa cuando todo ha acabado y ya no hay nada que pueda hacer".