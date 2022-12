Bradley Cooper toca una guitarra imaginaria en su 40 cumpleaños

El actor dejó sorprendida a la audiencia del programa 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', que este lunes pudo ver las cualidades como 'guitarrista' de Bradley Cooper. El actor, que reconoció haber aprendido a 'tocar' la guitarra invisible siendo adolescente, celebraba ayer sus 40 años e interpretó -peluca afro incluida- el tema de Neil Young 'Down by the River' rasgando las cuerdas del inexistente instrumento.

"Hago que toco la guitarra invisible. Cuando era niño tenía mucho tiempo libre y me encantaba. Especialmente una canción de Neil Young. No estoy seguro de que todo el mundo la conozca, pero yo estoy orgulloso de saberla. Es 'Down by the River'. Es el solo de guitarra de 'Down by the River'. No memoricé cómo tocarlo. Solo la tocaba en una guitarra imaginaria. Me gustaría intentarlo de nuevo", dijo Bradley al presentador, que aceptó la petición.

Bradley se encuentra promocionando su espectáculo en Broadway 'The Elephant Man', una experiencia que como afirmaba recientemente a Variety está disfrutando mucho, entre otras cosas por el tiempo que le deja libre.

"Nunca me he sentido mejor artísticamente. Esto de poder contar una historia a 740 extraños cada día, y algunos días dos veces, y de tener el resto del día libre, es ideal. Y en Nueva York es el paraíso".