Brad Pitt será el padrino de boda de George Clooney

A la hora de planear su gran día junto a la abogada Amal Alamuddin, los dos grandes dilemas del actor George Clooney parecen ser dónde celebrar el enlace y quién será el encargado de apoyarle mientras espera junto al altar, ya que si en un principio se especuló con que Matt Damon sería el elegido para ejercer de padrino, ahora parece que el futuro novio ha preferido confiar tan delicada tarea a su íntimo amigo Brad Pitt.

"Yo diría que ha elegido a Brad Pitt para que sea su padrino. Son muy buenos amigos, y estoy convencida de que es a él a quien quiere a su lado", aseguró la tía del famoso actor, Starla Clooney, al portal Mail Online, una confirmación que de ser cierta rompería la promesa que Clooney le hizo en una noche de fiesta a Matt Damon, su compañero de reparto en varias ocasiones, asegurándole que si algún día volvía a casarse él sería su testigo.

Publicidad

Y mientras, la pareja continúa los preparativos de su gran día. Por lo pronto ha conseguido acotar a un solo país, Italia, la lista de posibles lugares donde celebrar su unión.

"Es cierto que oí mencionar Cincinnati entre las posibles opciones porque no está lejos de Kentucky, uno de los lugares que también estaban considerando, pero al final ninguno de los dos ganó. Lo que sí sé es que sus padres, Nick y Nina, están organizando un viaje a Italia la próxima semana o así, me imagino que para ayudarles a resolver algunos detalles", aseguró Starla, que ya ha ofrecido a los futuros novios su asistencia si deciden organizar una segunda ceremonia en Estados Unidos para todos aquellos miembros del clan Clooney que no puedan desplazarse a Italia, y que no dudaría en oficiar ella misma en su papel de ministra: "¡Es algo que me encantaría hacer, desde luego!".

Sin duda se trataría del momento perfecto para que muchos de los miembros de la extensa familia de la estrella conociesen a Amal, teniendo en cuenta que la mayor parte de ellos se sintieron muy decepcionados cuando la abogada de derechos humanos no acudió el pasado sábado a la reunión anual que los Clooney realizan en Maysville (Kentucky) debido a una serie de compromisos profesionales en Londres.

"Cuando George entró por la puerta, me quedé mirando alrededor y tuve que preguntarle: '¿Dónde está ella?'. Me explicó que Amal es abogada y al parecer estaba al otro lado del océano trabajando en un caso para salvar al mundo. Es una pena porque me hubiese encantado conocerla", confesó a la misma publicación el primo de Clooney y encargado de organizar la fiesta, Ben Breslin.