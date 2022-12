Brad Pitt recuerda su encuentro con el reportero agresor

Aunque el actor Brad Pitt siempre ha exhibido una actitud cercana y natural en sus encuentros con sus admiradores, también ha demostrado que no tolera bromas pesadas como las del reportero ucraniano Vitalii Sediuk -famoso por asaltar a las estrellas sobre la alfombra roja-, al que no ha dudado en calificar de "chalado" tras convertirse en su última víctima durante el estreno de la película 'Maléfica' en Los Ángeles, evento que tuvo lugar la semana pasada.

Por suerte, el conocido intérprete puede estar seguro de que no volverá a protagonizar involuntariamente otro desagradable encuentro con el mencionado Sediuk, ya que ha conseguido que un tribunal de California emita una orden de alejamiento temporal contra su agresor, al que el propio Brad Pitt acabó golpeando en la cabeza para conseguir librarse de él durante el forcejeo en la alfombra roja.

"Yo estaba firmando autógrafos y de repente vi por el rabillo del ojo que alguien se abalanzaba sobre mí desde la multitud. Intenté dar un paso atrás, pero el tipo me tenía agarrado por las solapas de la chaqueta. Y cuando me quise dar cuenta, el chalado estaba intentando enterrar su cabeza en mi entrepierna, así que le golpeé dos veces en la cabeza, no demasiado fuerte, pero sí lo suficiente para que se despegara de mí", explicó el actor a la revista People.

Si bien es cierto que Brad no ha dudado en referirse a su contratiempo como una broma de mal gusto, también ha querido aclarar que en ningún momento consideró que la intención de Sediuk fuera la de herirle físicamente.

"Cuando el tipo ya tenía a todos los agentes de seguridad encima, creo que lo único que intentaba hacer era buscar un punto de apoyo para levantarse, así que alzó el brazo y agarró mis gafas de sol, pero no creo que quisiera golpearme", declaró el oscarizado actor, cuya mayor preocupación es la repercusión que pueden tener este tipo de incidentes en sus admiradores: "No me molestan los espontáneos, pero si ese tipo continúa haciendo de las suyas, va a estropear toda la diversión a los fans. Ellos son los que esperan toda la noche para conseguir un autógrafo o una foto, y lo único que consigue de esta manera es que la gente sienta reticencia a la hora de acercarse a las vallas para saludar".

Al menos al actor le queda el consuelo de saber que no ha sido la única celebridad en ser "ridiculizada" en público por el transgresor humorista ucraniano, teniendo en cuenta que la también actriz America Ferrera tuvo que soportar que Sediuk metiera la cabeza debajo de su vestido de gala mientras posaba para los fotógrafos en el Festival de Cannes (Francia), una noticia que dejó horrorizado a Brad Pitt.

"Espero que sea consciente de que, si vuelve a tratar de mirar lo que hay debajo del vestido de una mujer, alguien va a terminar dándole de patadas", aseguró el guapo artista.

Sin embargo, parece que la trayectoria de Sediuk como espontáneo de las alfombras rojas se verá interrumpida temporalmente, dado que el reportero ha sido condenado este viernes a 20 días de trabajo comunitario y a un año de tratamiento psicológico obligatorio como castigo por sus travesuras, además de haberle sido prohibido asistir a cualquier tipo de acto con celebridades en Los Ángeles.