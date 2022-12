Boy George no quiere que Bieber y Rihanna terminen mal por las drogas

El excéntrico cantante Boy George --exadicto a la heroína y a la cocaína y encarcelado en varias ocasiones-- cree que Justin Bieber ya se ha visto envuelto en el mundo de las drogas y le aconseja tener más cuidado antes de acabar mal.

"Creo que Justin Bieber coquetea con las drogas. Lo miro y pienso: 'Te darás cuenta de que todo esto es una pérdida de tiempo'. Aunque es difícil aprender cuando estás siendo observado por todos. Me sorprende que no se vele más por las jóvenes estrellas. Lo malo es que si controlas a alguien vas a conseguir el efecto contrario. Sé lo doloroso que es ser un caso perdido y lo difícil que es para alguien tratar de pararte, sobre todo cuando eres famoso y tú eres el que contrata a la gente. Si alguien se levanta contra ti ¿qué vas a hacer?, ¿despedirlo? Probablemente", aseguró Boy George al periódico Daily Star.

Aunque el artista todavía guarda una mínima esperanza de curación para Justin Bieber, considera que Rihanna no corre la misma suerte porque después de haber visto imágenes suyas en las redes sociales fumando cannabis piensa que tiene un "verdadero problema".

"Cuando un artista hace algo como eso [fumar cannabis y publicarlo en redes sociales] es cuando sabes que tiene un verdadero problema. Cuando no te pones límites y estás dispuesto a violar la ley en Twitter, realmente es algo que da bastante miedo. Lo que tú haces en tu tiempo libre y la imagen que das a tus fans son dos cosas muy diferentes. Si eres un caso perdido la gente te verá así, pero no creo que eso sea motivo de celebración", afirmó.

Esta no es la primera vez que Boy George hace declaraciones incendiarias sobre algún compañero de profesión, ya que a principios de este año describió a Liam Payne --miembro de One Direction-- como un "imbécil" que merece ser apaleado, y también bromeó con que se sentiría profundamente "decepcionado" si el popular quinteto británico no fuera bisexual.

"Uno de los de One Direction tiene que ser gay. Pienso que en el fondo todos somos un poco bisexuales, por lo que hay altas probabilidades de que todos ellos lo sean. Son estrellas del rock por lo que ¿qué es lo que esperas? Estaría decepcionado si no lo fueran [bisexuales]. Los tatuajes no te hacen más macho, si no mírame a mí", añadió.

