Blake Lively está deseando hacerse mayor

La vida de la actriz Blake Lively -madre de la pequeña James (3 meses) junto a su marido Ryan Reynolds- mejora conforme va haciéndose mayor, y por ello está preparada para disfrutar del paso de los años sin preocuparse por cómo pueda afectar a su belleza.

"Ahora mismo estoy deseando hacerme mayor. Cuanto más mayor me voy haciendo, más enriquecedora se vuelve mi vida, desde mi feliz infancia con mi familia pasando por mi mudanza a Nueva York, mi boda y ahora mi bebé", reveló la intérprete a la revista Stylist, antes de bromear asegurando: "Pero pregúntame otra vez dentro de 10 años cuando tenga patas de gallo... O quizás dentro de dos años. ¡Dios mío! He aprendido que hasta que no experimentas algo es difícil hablar sobre ello".

Sobre su reciente maternidad, Blake también ha querido confesar que se puso muy nerviosa la primera vez que salió del hospital con su pequeña James en brazos, aunque enseguida se dio cuenta de que el instinto natural la guiaría.

"Recuerdo salir del hospital pensando: 'No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Tengo una vida en mis manos y no estoy equipada para hacer esto'. Me sentía como si fuera un pasajero en un avión al que le dicen: 'Por cierto, ahora vas a pilotar tú el avión'. Pero entonces te llevas a tu bebé a casa y te las apañas. A veces no sabes cómo resolver algún problema, pero incluso eso es una nueva experiencia", concluyó.