Beyoncé y Jay Z alquilan un zoológico para su hija

No ha trascendido la cantidad que la pareja ha gastado en la fiesta, pero hicieron todo lo posible para que fuera un día inolvidable para su pequeña, quien tuvo el privilegio de ver a los monos, pingüinos y canguros con la máxima privacidad, según informa el portal TMZ.com.

No es el único regalo especial que la pequeña ha recibido, ya que el rapero Kanye West, gran amigo de sus famosos padres, le escribió una canción con motivo del aniversario.

Por el momento Blue Ivy disfruta sola de sus regalos, aunque podría contar pronto con un compañero de juegos, ya que Beyoncé declaraba el año pasado que le gustaría aumentar la familia.

"Me gustaría tener más niños, creo que mi hija necesita compañía. A mí me encanta ser la hermana mayor, soy muy protectora. Mi vida ha cambiado completamente desde su llegada, ahora mi máxima prioridad es que ella tenga una vida sana, segura y normal. Me siento realmente afortunada de poder hacer lo que más me gusta y ahora tengo una suerte aún más grande: ser madre", comentaba la cantante al portal ABC News.

Bang Showbiz