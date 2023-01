Ben Affleck no quiere que sus hijos sean actores, al menos hasta los 18 años

Aunque empezó su carrera en el cine cuando solo tenía 8 años, a Ben Affleck no le gustaría que los tres hijos que tiene junto a su ya exmujer, Jennifer Garner, sigan su camino, al menos antes de que cumplan la mayoría de edad.

"Creo que es muy duro. Me encanta ser actor, empecé a serlo cuando era un niño y no lo cambiaría por nada, pero no quiero empujarles en esa dirección antes de los 18. Si cuando cumplan los 18 años toman la decisión de dedicarse a lo mismo que yo, entonces adelante. Pero existe un lado negativo en todo eso de ser un actor infantil que conozco demasiado bien", confesó el artista estadounidense a su paso por el festival internacional de cine AutFest, California, sobre sus deseos para sus hijos: Violet (11), Seraphina (8) y Samuel (5).

El también oscarizado director sabe que, a pesar de las desventajas que tiene debutar en el séptimo arte siendo aún menor, en su caso ha sido esa misma experiencia lo que le ha permitido en gran medida alcanzar el exitoso momento profesional del que disfruta hoy en día.

"Me aportó cosas muy buenas y seguramente no tendría la carrera que tengo ahora, de adulto, si no me hubiera labrado un camino desde pequeño, así que es algo extraño. Mis hijos lo harían bien en una obra de teatro escolar. Si pueden aguantar solo con eso por el momento, es que van por buen camino", afirmó.

En el caso de que sus hijos decidieran finalmente perseguir sus sueños en Hollywood, sus famosos padres les podrían dar un sinfín de consejos que han aprendido a lo largo de los años para sobrevivir en una industria tan competitiva y en ocasiones cruel.

"No puedes ser sensible en este negocio porque el éxito y el fracaso, como actor, son dos caras de una misma moneda. Te expones al mundo para que te evalúen y no van a hacerlo siempre del mismo modo", concluía Ben.