Así respondió Claire Foy al comportamiento inadecuado de Adam Sandler

Hace unos días, la actriz británica Claire Foy coincidió con el cómico Adam Sandler en el programa 'The Graham Norton Show', donde ambos compartieron el característico sofá rojo del talk-show con Emma Thompson y Cara Delevingne. Lo que debería haber sido una entrevista distendida e informal acabó dando pie a una gran indignación en la esfera virtual, donde varios espectadores se hicieron eco de la incomodidad de la protagonista de la serie 'The Crown' ante la manera insistente en que el veterano intérprete colaba la mano en su rodilla, a pesar de que en una ocasión ella llegó a retirársela sin perder la sonrisa pero dejando claro que esa cercanía no era bien recibida.

La aparente incapacidad de Sandler para darse cuenta de la incomodidad de sus compañeras de entrevista -tanto Emma como Cara reaccionaron al gesto de este de manera diferente: la primera adoptando un semblante serio y la segunda tratando de restarle importancia riéndose- ha sido fuertemente criticada, al ser considerada un ejemplo claro de las dinámicas de acoso que se establecen en la industria del cine y en otros ambientes laborales, en muchas ocasiones por pura ignorancia de lo que supone o no un comportamiento inadecuado.

En respuesta a las críticas, el representante de Sandler aseguró que la situación había sido "sacada de contexto". Ahora la propia Claire Foy ha querido echarle una mano al humorista afirmando que no le ha dado más importancia a lo ocurrido.

"No creemos que Adam pretendiera nada malo con su gesto y Claire no se dio por ofendida", ha apuntado el portavoz de esta en un comunicado público.

Por: Bang Showbiz