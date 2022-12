Ariana Grande rapeó para Big Sean cuando se conocieron

Al rapero Big Sean le encanta que su novia, la cantante Ariana Grande -con la que empezó a salir el pasado mes de agosto- sea fan de su música y apoye su carrera artísitica.

"Me apoya muchísimo. Es genial porque ella era mi fan antes de que nada pasara. La primera cosa que me dijo cuando me conoció fue: 'Me encanta tu música' y rapeó un verso del tema que tengo junto a Wiz Khalifa, 'Gang Bang'. Entonces [Ariana] solo era una actriz de televisión. Es muy abierta, estoy orgulloso de ella", aseguró a la revista Rolling Stone.

A pesar del escrutinio que conlleva salir con una estrella como Ariana Grande, a Sean no le importa porque la cantante le hace tan feliz, que no se da cuenta de nada más.

"Realmente, la manera en la que afecta a mi vida es la felicidad. No puedes medir el éxito en nada más que en la felicidad, y ella es una de las cosas que realmente me hacen feliz. Estoy agradecido y ya está. No le presto atención a nada más", añadió.

Además de contar con el apoyo de su novia, Sean sabe que siempre podrá recurrir a su gran amigo Kanye West -padre de North (20 meses) junto a su mujer Kim Kardashian- si necesita ayuda.

"Él es uno de mis mejores amigos. Podemos hablar de cualquier cosa. Voy a su casa a cenar, Kim prepara algo de comida para mí, y trabajamos en nuestra música y hablamos. Todo es buena onda. Creo que Kanye está en un momento genial de su vida. Las cosas le están yendo muy bien y eso se refleja en las personas que estamos a su alrededor. Él siempre saca lo mejor de mí como artista, y yo se lo agradezco", concluyó.