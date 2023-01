Ariana Grande cantará en el funeral de Aretha Franklin

Ariana Grande será una de las invitadas al funeral de la legendaria Aretha Franklin, el cual tendrá lugar este viernes en el Greater Grace Temple de la ciudad natal de la desaparecida artista, Detroit. Se rendirá homenaje a la eterna reina del soul interpretando desde el escenario alguna de las canciones más icónicas de su repertorio.

Aunque hasta el momento se desconoce qué tema escogerá la joven de 25 años para honrar su memoria, contribuir y al mismo tiempo a hacer que la ceremonia sea aún más solemne y conmovedora, lo más probable es que Ariana recree en el evento la interpretación que realizó del sencillo '(You Make Me Feel Like) A Natural Woman' hace dos semanas en el programa de Jimmy Fallon, solo un día después de que se confirmara la muerte de la incombustible vocalista.

Tanto es así, que la citada portavoz ha justificado la elección de la artista para actuar en el servicio religioso, además con la admiración que Aretha le profesaba tras haber coincidido con ella en varias ocasiones.

Entre los muchos amigos y compañeros de profesión de Aretha Franklin que también subirán al escenario para presentarle sus respetos y darle un último adiós, a través de sus míticas canciones, destacan especialmente nombres como los de Stevie Wonder, Jennifer Hudson, Faith Hill, Shirley Caesar y Chaka Khan, como han ido revelando a lo largo de esta semana los responsables de la organización del funeral.

