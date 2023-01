Antonio Banderas tiene la sensación de haber 'sobrevivido' a Hollywood

El actor Antonio Banderas desembarcó en Hollywood a principio de la década de los 90 para protagonizar su primera película estadounidense, "Los reyes del mambo", aunque apenas era capaz de chapurrear inglés. Ahora, más de dos décadas después, con el idioma completamente dominado y una sólida carrera a sus espaldas, el malagueño tiene la impresión de haber "sobrevivido" más que vivido en la meca del cine.

"¿Que si he estado en una situación de peligro alguna vez en mi vida? He vivido en Hollywood durante 24 años y he sobrevivido. Así que sí, sé lo que se siente", afirmó Antonio durante una entrevista a Azcentral.

A pesar de ser toda una estrella de cine, para Antonio lo más importante de la vida siguen siendo las cosas sencillas que no puede comprar con dinero.

"A veces no apreciamos la vida, y únicamente cuando te enfrentas a la muerte, cuando está justo delante tuyo, aprendes a apreciar lo esencial. ¿Y qué es lo esencial para mí? No es el dinero, ni un coche nuevo o una casa o un yate moderno, no es nada de eso. Es un abrazo de mi hermana o de mi madre, los ojos de mi hija".