Antonio Banderas no soporta a la gente sin sentido del humor

El actor Antonio Banderas es un especialista en tomarse la vida y a sí mismo -incluyendo su fama de galán latino- con sentido del humor, un requisito que para él resulta imprescindible en todas sus amistades.

"Creo que el humor equivale a ironía y en el fondo la ironía demuestra inteligencia. No me gustan las personas sin sentido del humor, no puedo ser amigo de gente así. Necesito el sentido del humor", confesó el intérprete en una entrevista para el programa "Popcorn with Peter Travers" de la cadena ABC.

A sus 55 años, la actitud de Antonio frente a la vida no podría ser más entusiasta, algo que él atribuye a su sangre andaluza y a su costumbre de aprovechar cada día "como si fuera el último".

"Soy andaluz, y en Andalucía tenemos muy presentes a todos nuestros artistas: Picasso, Falla, Federico García Lorca... todos esos grandes gigantes de la pintura, la literatura y la poesía. Y también tenemos muy presente la certeza de la muerte y lo relativo que es todo lo demás. Se podría pensar que tomarte eso demasiado en serio te llevaría a ser una persona muy sombría, pero al contrario, los andaluces somos personas muy alegres precisamente por eso: vivimos cada día como si fuera el último porque la muerte está ahí esperándonos", añadió.