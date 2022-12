Antonio Banderas no ha perdido el contacto con los hijos de Melanie Griffith

El actor Antonio Banderas está decidido a proteger la idílica familia que formó junto a Melanie Griffith antes de su separación el pasado verano manteniendo un contacto constante con su hija Stella del Carmen (18) y con Dakota Johnson (25) y Alexander Bauer (28), fruto de los fallidos matrimonios de su ya exmujer con Don Johnson y Steven Bauer.

"Stella el próximo año va a ir a la universidad a Nueva York, y yo probablemente me voy a mudar allí. La voy a tener muy cerquita. Ya es adulta, tiene 18 años y hablo con ella prácticamente a diario, y con el resto de mis hijos también, aunque no sean biológicos. Esto no ha explotado. Nos vamos a seguir viendo. La familia no ha muerto, ni muchísimo menos", explicó el intérprete malagueño a la revista ¡HOLA!

Sin duda, el apoyo y el consejo de Antonio le serán ahora más útiles que nunca a la joven Dakota Johnson a la hora de afrontar la fama que le ha otorgado su papel en la cinta 'Cincuenta sombras de Grey', su primer trabajo en el cine y el trampolín que la ha convertido en una estrella por derecho propio, algo con lo que en ocasiones le resulta difícil lidiar.

"A veces pienso en mi menguante anonimato. Y es algo que asusta porque una gran parte de mí sería perfectamente feliz viviendo en un rancho de Colorado rodeada de bebés, gallinas y caballos, algo que acabaré haciendo de todas formas", explica la actriz en el número de febrero de la revista Vogue, donde también bromea sobre su relación con su amplia familia: "Me gusta pasar tiempo con mis amigos, me gusta reunirme con mi familia. Bueno, 'a veces' me gusta reunirme con mi familia".