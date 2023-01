Antonio Banderas habla con Melanie Griffith 'cada pocos días'

Para el actor Antonio Banderas resulta muy importante seguir manteniendo una buena relación con su exmujer Melanie Griffith, de quien se separó el año pasado tras casi dos décadas de matrimonio, por eso intenta hablar con ella de forma regular.

"Siempre seremos amigos, espero. Hablamos cada pocos días y me alegro mucho de que no seamos como otras parejas, en las que la gente se enfada o siente resentimiento cuando su matrimonio se acaba. No veo ninguna razón para que eso nos suceda a nosotros. Es mucho mejor intentar recordar todos los momentos felices de los que hemos disfrutado y honrarlos. Melanie es una mujer a la que he querido, quiero y querré y creo que ella quiere seguir en contacto, lo mismo que yo", explicó el malagueño a la revista HELLO!

Actualmente el intérprete mantiene una relación sentimental con Nicole Kimpel, a quien conoció cuando todavía estaba casado con Melanie. Aunque la pareja tuvo que esperar hasta que el matrimonio de Antonio llegó a su fin oficialmente para iniciar su romance, ahora no podría ser más feliz junta.

"Nos conocimos por primera vez en Cannes el año pasado, mientras yo aún estaba casado. Nuestra relación no empezó hasta que yo me separé de Melanie . Le dije a Nicole que me situación era algo confusa y ella me respondió que le llamara una vez que las cosas se hubieran resuelto. Comenzamos a vernos una vez que firmamos los papeles del divorcio y soy muy feliz".

Por: Bang Showbiz