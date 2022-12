Antonio Banderas cambia la actuación por el diseño y confección en Londres

Para Antonio Banderas, cada nueva clase en la prestigiosa escuela de moda londinense Central Saint Martins supone toda una aventura mientras aprende a desenvolverse entre hilos y retales de tela. El último gran desafío del actor ha sido enfrentarse a una máquina de coser a la que ya ha conseguido cogerle el truco, por lo que se ve en la imagen que ha compartido en sus redes sociales.

"¿Qué les parece mi nuevo portátil? Disfrutando como un niño en Central St. Martins", tuiteó el intérprete malagueño junto a una foto en la que aparece reclinado sobre su mesa de costura con cara de concentración y ataviado de manera informal con unos vaqueros oscuros, un jersey azul y zapatillas.

Retomar sus estudios y trasladarse a Londres ha ayudado a Antonio a abrir un nuevo capítulo en su vida tras una época de grandes cambios, que ha incluido el final de su matrimonio con Melanie Griffith y el inicio de una nueva relación sentimental con la holandesa Nicole Kimpel.

"Es algo que quiero hacer de todo corazón, voy a estudiar diseño y confección. Es algo a lo que he estado dándole vueltas desde hace tiempo y Saint Martins es seguramente una de las mejores escuelas del mundo, así que voy a empezar a estudiar allí. Necesito ampliar mis conocimientos para adentrarme en ese territorio en el futuro. En realidad, me hace sentirme joven de nuevo, tener que hincar los codos de nuevo para intentar entender algo desconocido. Por supuesto no tengo pensado renunciar a mi carrera profesional: seguiré dirigiendo y actuando. Pero esto es algo nuevo", aseguraba el actor en el programa 'Loose Women' de la cadena británica ITV.

