Anne Hathaway sabe cómo mantenerse en forma

Aunque la mayoría de las grandes estrellas de la industria cinematográfica lucen unas figuras envidiables, la mayor parte adjudican el mérito a dietas milagrosas o a una afortunada genética, una actitud que no comparte la actriz Anne Hathaway, quien no tiene ningún reparo en reconocer el esfuerzo que le cuesta estar deslumbrante en cada una de sus apariciones en la alfombra roja. Por esa razón, realiza media hora de ejercicio cardiovascular cada día.

Sin embargo, Anne no es una adicta a las rutinas propias de un gimnasio y prefiere variar su actividad física dependiendo del día, aunque siempre teniendo en cuenta que debe ser un ejercicio que le ayude a alcanzar su particular objetivo de "sudar la camiseta".

"Me gusta mantenerme en movimiento. Intento respetar la regla que dice que deberíamos sudar la camiseta todos los días, así que trato de encontrar tiempo para hacer media hora de algún tipo de ejercicio cardiovascular porque me ayuda a encontrar el equilibrio, tanto a nivel físico como mental. Aunque la forma de ejercicio que realizo sí que cambia", explicó a la revista Hello!

De hecho, una de las actividades preferidas de Anne es salir a pasear con su marido, Adam Shulman.

"Me gusta mucho montar a caballo, pero también practico yoga, y me encanta salir a caminar con Adam, porque es un ejercicio muy agradable que podemos hacer juntos", declaró.