Anna Kendrick se atrevió con un vestido superescotado de tirantes que realzaba su esbelta figura. La actriz apostó por un maquillaje sencillo para no quitar el protagonismo a su sugerente prenda de rayas negras y grises en la alfombra roja del estreno de su nueva película 'The Last Five Years' en Hollywood. Anna combinó a la perfección este look con su cuidada manicura negra y sus complementos plateados.