Angelina Jolie y Brad Pitt llegan a un acuerdo temporal sobre la custodia de sus hijos

Un juez ha dado el visto bueno ahora al acuerdo temporal al que llegaron Angelina Jolie y Brad Pitt el pasado 2 de diciembre acerca de los términos de la custodia de sus seis hijos -Maddox (15), Pax (12), Zahara (11), Shiloh (10) y los mellizos de ocho años Knox y Vivienne, según el cual la actriz conservará la custodia física en solitario y seguirá siendo su tutora legal.



De acuerdo a la información a la que ha tenido acceso Entertainment Tonight, el famoso intérprete continuará viendo a sus retoños en "visitas terapéuticas" -es decir, supervisadas por terceras personas- que solo tendrán lugar si el terapeuta de la familia considera que son lo más beneficioso para los menores. Además, el juez también ha aprobado la medida que obliga a Brad Pitt a someterse a controles arbitrarios de alcohol y drogas, tal y como él ya había accedido a hacer previamente, y a acudir una vez por semana a sesiones de grupo e individuales con un consejero.

Los términos del acuerdo al que ha llegado la expareja implican que el actor podría no disfrutar de la compañía de sus hijos estas Navidades, ya que dependería completamente de estos decidir si quieren o no verle.

"Si uno de los niños dice que no quiere verle, el psiquiatra no va a obligarle. Ese el es objetivo de todo esto", aseguró una fuente al mencionado medio.

El actor no ha tenido oportunidad de pasar tiempo con sus hijos sin la presencia de un terapeuta desde que fue acusado de agredir física y psicológicamente a su hijo mayor Maddox en un supuesto altercado que habría tenido lugar a bordo de un jet privado, a pesar de que finalmente el FBI decidió no presentar cargos contra él tras llegar a la conclusión de que no había pruebas suficientes para ello tras varias semanas de investigación. Unas semanas antes, los servicios sociales del condado de Los Ángeles también dieron carpetazo, de nuevo por falta de pruebas, a la investigación paralela que habían iniciado para determinar si la estrella de Hollywood debía ser acusada formalmente de maltratar al joven Maddox.

Por su parte, Angelina presentó la solicitud de divorcio después de que tuviera lugar el supuesto incidente a bordo del avión, poniendo así fin a su matrimonio de dos años y a su relación de más de diez.

Por: Bang Showbiz