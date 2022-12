Angelina Jolie no puede usar su avión privado

La actriz Angelina Jolie no podrá volver a hacer uso de su lujoso jet privado Cirrus SR 22 -valorado en 350 000 dólares (250 000 euros)- para emprender con rapidez los numerosos viajes que debe hacer por todo el mundo, ya que la autoridad de aviación civil en Estados Unidos se ha percatado de que la licencia de la aeronave expiró en junio y de que la solicitud de renovación no fue tramitada dentro del plazo estipulado.

Según revela el diario The New York Post, el avión de Angelina Jolie está registrado a nombre de su productora, Chivan Productions, por lo que fue esta compañía la que recibió la notificación de que el aparato había sido inhabilitado para volar al no tener la documentación en regla.

A pesar de las advertencias de la Administración Federal de la Aviación (FAA, en sus siglas en inglés), la estrella de Hollywood podría haber utilizado la aeronave de forma irregular para trasladarse a Montana (Estados Unidos) el pasado mes de octubre, pero se desconoce si semejante viaje le ha costado algún que otro disgusto con el organismo gubernamental.

Durante el tiempo en que tuvo los papeles en regla, Angelina Jolie sacó un gran partido a su potente jet privado y lo convirtió en su principal medio de transporte para conciliar sus ámbitos familiar y profesional. Gracias a su reputación como una de las máquinas más seguras y fiables para surcar los cielos, la artista no tenía reparos en cumplir con sus compromisos cinematográficos y humanitarios en cualquier rincón del mundo para volver el mismo día a casa junto a Brad Pitt y sus seis hijos.

Fuente: Bang showbiz

