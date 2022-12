Angelina Jolie divide su vida entre su familia, su matrimonio y su trabajo

La actriz Angelina Jolie y su marido Brad Pitt saben lo difícil que puede resultar equilibrar su carrera profesional con su vida familiar, por eso anteponen la relación con sus seis hijos, Maddox (13), Pax (11), Zahara (9), Shiloh (8) y los gemelos Knox y Vivienne (6), a sus propios compromisos laborales, para evitar todo tipo de tensiones en su hogar.

"Brad y yo trabajamos muy duro para educar a nuestros hijos y asegurarnos de que todos están bien y de que todos están unidos. No es un trabajo fácil compaginar un matrimonio y criar a tus hijos. Realmente tienes que asegurarte de que tu trabajo no se interpone en tu camino, no puedes hacer algo que ponga en tensión a tu familia", declara Angelina en la edición de enero de la revista australiana Women's Weekly.

La actriz estadounidense disfruta estando en casa con sus hijos porque -asegura- son muy divertidos.

"Son seis de las personas más graciosas que hemos conocido nunca. Nos encanta estar en casa con ellos porque son pura diversión", señala a la publicación.

Angelina y Brad se casaron el pasado mes de agosto tras nueve años juntos, una experiencia que les hace sumamente felices, tal como afirmaba la actriz al Daily Mail Australia en noviembre. "Nos hace felices estar casados. Tiene sentido. No creo que lo necesitáramos pero... es mi marido".

Bang Showbiz.