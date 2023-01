Anastacia ha encontrado en la música el amor de su vida

La cantante Anastacia ha dejado de buscar un hombre que le haga feliz porque se ha dado cuenta de que su verdadera pasión es su carrera musical. La estadounidense -quien estuvo casada con su exguardaespaldas Wayne Newton- no se había sentido tan feliz desde que descubrió lo que su talento musical significaba de verdad para ella.

"He hecho mucho examen de conciencia en los últimos cinco años y me he dado cuenta de lo que quiero, y todo lo que quiero está pasando ahora. Estoy enamorada de mi carrera y nunca me di cuenta de que es el amor de mi vida. Siempre estuve buscando el amor de mi vida y nunca me di cuenta de que era mi música, mi voz y mis letras", contó a la agencia de noticias BANG Showbiz.

La estrella de 47 años -que acaba de lanzar su álbum recopilatorio 'Ultimate Collection'- fue diagnosticada con cáncer de pecho por segunda vez a comienzos de 2013 y tomó la decisión de someterse a una doble mastectomía para poder salvar su vida. Durante su batalla contra el cáncer, Anastacia compuso el álbum 'Resurrection' y admitió que ser capaz de pasar sus emociones a sus canciones fue una experiencia catártica.

"Ser artista es algo realmente interesante, y normalmente soy muy sincera y vulnerable. En mi caso, no estoy actuando... soy una artista y me gusta componer sobre las cosas difíciles por las que pasamos".