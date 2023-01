Ana Belén recibirá el Goya de Honor 2017

La actriz Ana Belén (65) ha sido la elegida para recibir el Goya de Honor en reconocimiento a toda una carrera en la trigésimo primera edición de los premios del cine español, tal y como ha anunciado hoy viernes en su página web la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, recogiendo así el testigo del malagueño Antonio Banderas, que fue homenajeado con la misma distinción en la gala del año pasado.

La madrileña, que comenzó su carrera en el cine a los 13 años con la película 'Zampo y yo', ya ha expresado su agradecimiento y emoción en un comunicado público, en el que afirma no sentirse merecedora de tal honor a pesar de tener a sus espaldas una prolífica trayectoria que abarca más de cinco décadas.

"Me llena de emoción y me hace sentir profundamente agradecida. No me siento merecedora porque amo mucho esta profesión y siento que lo que he recibido es mucho más grande que todo el amor y el cariño con el que me he dedicado a ella durante años. Este premio es la manera que mis grandes compañeros han tenido de decirme que me quieren, significa que me tienen estima y eso es lo que más emoción me produce: sentirme parte de la familia de cine, saber que piensan en mí", asegura la actriz en un comunicado de la Academia del Cine español.

Aunque ha estado nominada en cuatro ocasiones como actriz protagonista y en una en la categoría de dirección novel, este será el primer Goya de la intérprete, que en el mensaje tras conocerse que recibiría por fin 'el cabezón' ha querido hacer una mención especial a los espectadores.

"Trabajo a trabajo, te admiten en su vida, te dan paso a sus días, algo que tengo que agradecer muchísimo a la gente", afirma.

Ana Belén volverá a la gran pantalla el próximo 25 de noviembre con la película 'La reina de España' de Fernando Trueba, secuela de 'La niña de tus ojos', en la que comparte reparto con Penélope Cruz, el joven Chino Darín -hijo del famoso Ricardo Darín- y el resto de componentes del elenco original, incluyendo a Antonio Resines, el hasta hace dos meses presidente de la Academia de Cine, Santiago Segura y Jorge Sanz.