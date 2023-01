Amy Schumer no se ve siendo madre en un futuro

A la humorista Amy Schumer le encantaría tener una familia pero no está muy segura de si existe una posibilidad real de que eso ocurra.

"Me encantarían esas cosas, pero no lo veo para mí. Espero que pase, pero no sé como de realista es", contó a Barbara Walters en su 'The 10 Most Fascinating People of 2015'.

La familia es un pilar tan importante para Amy que siempre se esfuerza en hacer felices a sus familiares después de que su padre fuera diagnosticado con esclerosis múltiple.

"Sufría mucho dolor físico. Ahí fue cuando tomé la iniciativa y cuidé a todo el mundo en mi familia. Les hacía reír, les hacía reír a todos. Soy la que les mantiene unidos. [Mi padre] no está bien. Hay días en los que está muy bien y está ahí y podemos bromear. Y hay otros días en los que voy a visitarle y es muy doloroso. No me lo puedo creer", añadió.

Amy se inspiró en su difícil situación para la película 'Y de repente tú' ('Esta chica es un desastre'), donde el personaje que encarna a su padre en la película sufre de esclerosis múltiple.

"No puedo negar que hay mucho de mí en esta película. Yo, como dicen, estuve allí. Es muy personal. Trata acerca de cosas contra las que he luchado y a las que me estoy enfrentando constantemente", contaba a Entertainment Weekly este marzo.