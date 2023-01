Amigos de Gigi Hadid no aprueban su relación con Zayn Malik

En el círculo de allegados de la modelo Gigi Hadid no ven con buenos ojos la relación sentimental que ha iniciado con el excomponente de One Direction Zayn Malik después de poner punto final a su noviazgo con Joe Jonas.

"Sus amigos no entienden por qué se siente atraída por él. No es su tipo de chico, no tiene su sentido del humor ni su don de gentes, además él es un poco más tímido y socialmente torpe que ella", explicó una fuente a E! News.

La relación de Gigi y Zayn -que concluyó su compromiso con su prometida Perrie Edwards el pasado verano- salió a la luz después de que los paparazzi les fotografiaran paseando de la mano por Los Ángeles durante una cita. Hace unos días la maniquí echó mano de las redes sociales para defender su nuevo romance afirmando que nadie tenía derecho a juzgarla sin conocer antes su "versión de la historia".

"A veces las cosas sencillamente suceden. Por la razón que sea y en el momento que sea. Y a veces no tiene sentido hasta que lo tiene. Eso es todo. Si hubiese alguna manera de sentarme con todos y cada uno de vosotros para contaros mi versión de la historia, lo haría. Pero no la hay, así que no lo haré. He descubierto que la única manera de ser feliz es viviendo tu vida como si no estuvieses siendo analizada con un microscopio", afirmó la joven en sus redes sociales en un mensaje que eliminó más tarde.

Gigi también respondió al tuit de uno de sus seguidores que calificaba su relación de "falsa".

"Quieres que el público se trague y se crea tu relación falsa, ¿pero además no quieres que te juzguen por ella? Las cosas no funcionan de esa manera". A lo que la modelo respondió: "¿Quién eres tú para decir que es falsa? Tus comentarios no hacen más que darme la razón. Si no sabes, no sabes".

Por: Bang Showbiz