America Ferrera tiene un problema con la autoridad

El problema de America Ferrera para acatar las normas se remonta a un trauma de infancia, cuando se orinó en su clase del colegio a los 8 años porque su profesora no le dio permiso para ir al baño a pesar de que se lo pidió repetidas veces.

"Tengo un problema con la autoridad. Creo que es algo que se remonta muy atrás en el tiempo. Estoy segura de que todo empezó mucho antes, pero el primer momento que puedo recordar en el que empecé a odiar las reglas arbitrarias y la autoridad fue cuando estaba en tercer grado. Tenía muchas ganas de ir al baño, pero la profesora no me dio permiso a pesar de que le estaba diciendo: '¡Tengo que ir al baño!'. Así que no me dejó ir y me hice pis en medio de la clase", confesó la actriz en el programa 'The Late Late Show with James Corden'.

Esa fue la primera ocasión en la que la intérprete se dio cuenta de que seguir las reglas no estaba hecho para ella.

"Fue entonces cuando pensé por primera vez: 'Las reglas son un asco'. Estaba en tercer grado, por dios. ¡Déjame ir al baño!", añadió.