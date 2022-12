Amanda Seyfried sube su autoestima con Givenchy

Seguir los pasos de la actriz Liv Tyler como embajadora de la fragancia 'Very Irrésistible' --uno de los productos más representativos de la firma de moda Givenchy-- ha supuesto un importante hito en la carrera de la joven actriz Amanda Seyfried, quien asegura estar mucho más motivada que nunca y con la autoestima por las nubes desde que se confirmara su colaboración con la prestigiosa casa de moda francesa.

"Para mí es un honor ser el rostro de un perfume tan sofisticado y emblemático como 'Very Irrésistible'. Cuando era una niña nunca imaginé que toda una institución como Givenchy confiaría en mí para ser la imagen de un producto como este. Es un gran impulso para mi trayectoria y me aporta una gran confianza en mí misma que me hace sentir agradecida", se sinceró la intérprete en la revista Style.

La conocida artista se ha sentido atraída por el mundo de los aromas desde su más tierna infancia y por ello admite que su desarrollado olfato le permite identificar la fuente de los estímulos olfativos con gran rapidez. Sin embargo, Amanda no entiende el porqué de semejante habilidad teniendo en cuenta que nunca ha pensado en sí misma como una chica refinada.

"Siempre he sido muy sensible a los olores. Cuando voy a Pensilvania [su estado natal] puedo percibir el incienso encendido en el cuarto de mi hermana o incluso puedo notar el olor del verano. Aunque el aroma de las rosas es sin duda mi esencia favorita, me hacen sentir muy femenina y eclipsan mi naturalidad un poco varonil", bromeó al citado medio.

Aunque la estrella del cine siempre ha sido considerada una de las grandes bellezas de la industria cinematográfica, Amanda insiste en que nunca se ha sentido una mujer especialmente atractiva, lo que la lleva a no escatimar en recursos para cuidar su apariencia y, sobre todo, su delicada piel.

"Sinceramente, son pocas las veces en las que me veo a mí misma como una chica atractiva, algo que cambia por completo cuando me pongo unas gotas de mi perfume. Últimamente he estado utilizando aceite de coco para suavizar la piel de mis piernas. Una amiga mía lo utiliza como loción hidratante para la cara, y aunque es un poco complicado de usar, para mí funciona", explicó la actriz.

