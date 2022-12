Amanda Seyfried hace paddle surf con su perro

En sus ratos libres es habitual ver a la actriz de 'Los Miserables', Amanda Seyfried y a su novio, el también actor Justin Long, paseando a su perro Finn, un simpático pastor australiano al que la artista mima como si fuera su hijo. Tanto es así, que la intérprete ha encontrado la manera de adiestrar al can para que pueda compartir su tabla de paddle surf durante los ratos que su adorada dueña pasa en el agua divirtiéndose junto a su pareja.

"Mi novio y yo tenemos una tabla de paddle surf que nos regaló MRC, la coproductora de 'Mil maneras de morder el polvo' [su última película] y siempre que vamos a remar al lago, Finn se sube a la tabla con nosotros y se sienta. Es el mejor", señaló en el programa de entrevistas británico 'This Morning'.

Aunque Finn no es el único en beneficiarse de la atenciones de su famosa cuidadora, ya que Amanda tiene una pequeña colección de animales disecados, entre los que se incluyen un potro y un zorro. Sin embargo, la actriz asegura que no sería capaz de disecar a su fiel compañero canino una vez que este la deje.

"Hace tiempo que no tengo ninguno nuevo. Tengo un potro recién nacido, que es como un caballo en miniatura. También tengo un zorro, una cabra pigmea... No son juguetes, son solo para mirarlos o hacerles una pequeña caricia de vez en cuando. Pero Finn es el amor de mi vida, no querría que formase parte de mi colección", puntualizó la actriz.