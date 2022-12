Amanda Bynes es sorprendida durmiendo en un centro comercial

La actriz Amanda Bynes ha sido sorprendida durmiendo en un sofá del Beverly Centre en Los Ángeles tras no tener, según publicó en Twitter, dinero para costearse un alojamiento después de ser dada de alta hace una semana de un centro psiquiátrico de Pasadena (California) en el que ingresó involuntariamente el pasado 10 de octubre.

"No me han dado dinero para pagar un hotel, así que he estado quedándome en casas de amigos, pero anoche no pude dormir lo suficiente, por lo que me quedé dormida en un sofá del Beverly Centre y un paparazzi consiguió colarse dentro y sacarme una fotografía", escribió la joven en su cuenta de la red social.

La joven estrella culpa a sus padres, Lynn y Rick Bynes -quienes poseen la tutela legal de Amanda en estos momentos-, de su penosa situación actual al no facilitarle la ayuda económica necesaria para encarrilar de nuevo su vida.

"Para vuestra información, odio a mis padres por no haberme dado dinero todavía para un hotel. ¿Qué es lo que les pasa? Mi abogado está trabajando para conseguir que les quiten mi custodia legal, porque no merecen tener control sobre mi dinero. Son unos desgraciados y voy a luchar para recuperar el control de mis finanzas", añadió.

Este último escándalo protagonizado por la exestrella juvenil llega después de salir a la luz que sus padres están planeando renunciar a la tutela legal de Amanda en un intento de mejorar su relación con ella, según informó E! News.

El representante legal de oficio de la actriz reveló recientemente que el control de las finanzas de Amanda sería otorgado a una sociedad privada para facilitar el acceso de la joven a su fortuna personal.

Por: Bang Showbiz