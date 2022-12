Alexander Skarsgard quiere actuar en Broadway

Aunque el final definitivo de la serie 'True Blood' plantea una multitud de interrogantes profesionales para su protagonista Alexander Skarsgard, el actor tiene claro que, sean cuales sean los proyectos que aparezcan en su carrera en los próximos meses, su futuro pasa por asentarse en Nueva York.

"Ahora estoy buscando apartamento en Nueva York. Me quedaré en Londres tres meses más para terminar Tarzán, pero después mi idea es mudarme definitivamente a Nueva York. Me hace mucha ilusión. En realidad no tengo ningún plan respecto a qué quiero hacer -películas, televisión, teatro- pero me encantaría actuar allí. Algo que sea una ruptura con lo que he estado haciendo hasta ahora, algo distinto", reveló el actor al portal Vulture.

Por sorprendente que parezca, esta incertidumbre está muy lejos de amedrantar al intérprete, que se muestra encantado con la idea de no saber qué derroteros seguirá su carrera.

"Después de siete años en la serie y de que cada vez que descansaba fuese porque se interrumpía la grabación, hay algo de emoción en el hecho de no saber qué voy a hacer ahora. Es un sentimiento que no he tenido en siete años y estoy muy ilusionado", confesó.

Lo cierto es que el guapo actor hereda la pasión por la interpretación de su padre, el reconocido actor Stellan Skarsgard. Un ejemplo a seguir para Alexander, y de quien aprendió que divertirse es compatible con trabajar.

"Mi padre hizo 'Mamma Mia!', justo después de haber hecho un par de películas más oscuras, y se divirtió mucho. Le encantó. Estaba como 'J***r! Esto es genial. Es distinto. No hay nada malo en divertirse. ¡Lo haré!' ¿Sabes? Todo depende de que intentes encontrar aquellos proyectos que te hagan pasártelo bien, porque es cuando creas lo mejor, cuando estás tremendamente ilusionado con algo. Es cuando no solamente lo haces porque sea tu trabajo", aseguró.