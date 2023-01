Alex Pettyfer revela los motivos de su mala relación con Channing Tatum

El actor Alex Pettyfer está convencido de que Channing Tatum estaba "buscando una excusa" para no llevarse bien cuando ambos coincidieron en el rodaje de la película 'Magic Mike'. A consecuencia de la tensión que existía entre él y la estrella de Hollywood, el equipo de Alex le recomendó que intentara pasar desapercibido en el set de rodaje, lo cual solo consiguió que el resto de sus compañeros de reparto pensaran que era una persona problemática y huraña.

"A Channing no le gusto por muchas razones, y algunas de ellas son culpa mía. Yo estaba demasiado asustado para hablar. Básicamente hacía mi trabajo y el resto del tiempo me sentaba en una esquina a escuchar música porque mis agentes me habían dicho question todo lo que hacía estaba mal. Era muy inseguro como persona. También consiguieron que me ganara una mala reputación porque todo el mundo decía: 'Alex no habla con nadie porque cree que es mejor que los demás'. Eso no es cierto. Estaba nervioso, de verdad y me daba miedo ser yo mismo. Me ceñí a mi personaje", explicó Alex a Bret Easton Ellis en el podcast 'B.E.E'

Publicidad

Channing no era partidario de contratar a Alex para 'Magic Mike' -que él producía- en un principio, y su mala opinión sobre él no hizo más que afianzarse después de que no pagara el alquiler del apartamento donde se estaba alojando, que resultaba ser propiedad de un amigo de Channing.

"De repente recibí un correo electrónico muy negativo de Channing, aunque es justo decir que estaba en lo cierto, diciendo: 'No jod*s a mis amigos. Les debes dinero. Dales el p*to dinero. No seas un payaso'. Y eso me sentó realmente mal, a pesar de que no debería haber sido así, y le respondí diciendo: 'Estoy atravesando un momento muy negativo, así que por favor, ¿podrías respetarme aunque fuera solo un poco?', y todo eso. Fui acosado en un momento en el que me preocupaba mucho el dinero. Al final me dije: 'Que les jod*n, qué importa el dinero cuando la vida es mucho más que todo eso. No voy a pagarles'. Y debería haberles pagado. Creo que únicamente estaba buscando una excusa para que yo no le cayera bien", añadió Alex, que sin embargo no se arrepiente de haber participado en 'Magic Mike' a pesar de los problemas que tuvo con Channing porque ese trabajo le ayudó a madurar.