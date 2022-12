Al estilo Maroon 5, Gary Barlow sorprende a sus fans en un matrimonio

El cantante de 'Take That', Gary Barlow, apareció por sorpresa en un pub de Loughborough (Inglaterra) el pasado sábado para interpretar la canción 'Rule The World' a los recién casados Stephen y Katie Hardy.

"El verdadero Gary Barlow apareció y no me lo podía creer. Fue la guinda del pastel. Me quedé sin palabras", confesó Katie -fan de la banda británica desde que tenía ocho años- al periódico Daily Mirror.

El feliz marido, Stephen, había contratado a un doble de Robbie Williams para su gran día por lo que la llegada del auténtico Gary Barlow le sorprendió aún más.

"Yo no sabía nada. Por eso contraté a Tony Lewis, el doble de Robbie, para que hiciera una aparición sorpresa, también yo hice un poco el ridículo cantando algo de Robbie antes de que cantara Tony. Fue increíble. Hizo el día aún más increíble de lo que ya estaba siendo", explicó.

Pero lejos de irse tras su actuación, Gary quiso quedarse para sacarse fotos con los novios.

"Se quedó después para sacarse fotografías. No puedo creer que esté yo en ellas", contó Katie, emocionada.