Adriana Lima disfruta vivir sin necesidad de una gota de maquillaje

La modelo Adriana Lima no solo se ha convertido por derecho propio en una de las estrellas más cotizadas de las pasarelas gracias a los espectaculares desfiles que protagoniza regularmente para la firma de lencería Victoria's Secret, sino que también ejerce como orgullosa embajadora de Brasil cada vez que se le presenta la ocasión, incluso cuando se sincera abiertamente sobre los resultados tan positivos que se desprenden de su decisión de establecer su residencia en Miami.

"Quería ubicar mi cuartel general en un lugar donde siempre fuera verano, donde el tiempo fuera agradable y acogedor, un sitio donde la gente fuera muy simpática y que estuviera bañada por un hermoso océano. Así que me enamoré de Miami en un instante. Además, hay tantos brasileños aquí, que a veces siento que estoy en Brasil, lo que me hace mucha ilusión", reveló la maniquí en el nuevo número de la revista Ocean's Drive. Aunque la ciudad más poblada del estado de Florida le ofrece todo lo que necesita para sacar el máximo partido a su carrera profesional y también a sus momentos de ocio, lo cierto es que Adriana tiene muy claro que no hay un solo restaurante en Miami que sirva una comida más deliciosa que la que ella prepara en su cocina.

"El mejor restaurante de Miami, y lo digo con toda sinceridad, es mi casa", indicó en la misma conversación, antes de revelar algunos de los pasatiempos favoritos que definen su estrecha relación con la ciudad.

"Me encanta pasear por las calles, y también visitar [el distrito de] Wynwood Walls y admirar los murales que allí se exponen. La verdad es que me siento muy cómoda aquí y por lo general paso desapercibida, ya que la gente está más acostumbrada a verme con maquillaje y en lencería. En mi día a día no suelo llevar maquillaje, me recojo el pelo y casi siempre llevo ropa deportiva cuando estoy con mis hijos", bromeó la modelo, madre de las pequeñas Sienna y Valentina con su exmarido Marco Jaric.

Por: Bang Showbiz