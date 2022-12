Adam Lambert no sabe ligar

El cantante Adam Lambert no es muy bueno a la hora de ligar con hombres porque cada vez que tiene delante a alguien que le gusta se vuelve muy tímido.

"Lo hago muy mal, de verdad. No te puedo decir cuántas veces he estado en una cena o en una fiesta o algo en la que he visto a alguien que me ha gustado. Soy extrovertido cuando hablo para una sala llena o sobre mi música o cuando estoy en el escenario, pero si creo que alguien es atractivo me vuelvo un poco tímido. No le digo nada. O le diré algo, pero será algo en plan amigo, no me gusta dejar claro que me gusta. Así que no lo hago bien, pero estoy trabajando en ello", aseguró el cantante a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Publicidad

Aunque Adam no es muy hábil para ligar, sí que tiene claro que quiere encontrar novio, ya que lleva tiempo soltero.

"Llevo soltero ya más de un año, dos años. Algunas cosas están bien [de estar soltero], pero creo que he llegado a un punto en el que me digo que podría enamorarme de nuevo, que estaría bien. Quiero esa conexión profunda. Pero viajo mucho, por lo que es muy difícil", explicó.

De hecho, tantas son las ganas que tiene de encontrar pareja que Adam está tratando de abrirse a diferentes tipos de hombres en un intento de ser menos superficial.

"Sí tengo un tipo de hombre ideal. Pero creo que me estoy haciendo mayor y que puedo quedarme atrapado si solo tengo un tipo concreto de hombre. Quiero intentar ser abierto a otros tipos de persona para tener una experiencia enriquecedora. Es fácil ser algo superficial, pero estoy tratando de luchar contra la superficialidad", concluyó.