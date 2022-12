Acusan a Eva Longoria de ofrecer una imagen falsa frente a las cámaras

La concursante francesa de programas de telerrealidad Siham Bengoua ha acusado a la actriz Eva Longoria de ofrecer una imagen prefabricada ante las cámaras, muy alejada del comportamiento "altivo" que demostró el año pasado durante la grabación del concurso 'Ready for Love' de la cadena estadounidense NBC que la estrella producía.

"No tuvimos muy buena química desde el principio, aunque yo era una gran admiradora suya. Me di cuenta de que a veces la imagen que tenemos [de los famosos] no es forzosamente real. Desde el principio fue muy altiva conmigo, así que a veces discutíamos. Tuvimos incluso un pequeño encontronazo en el plató cuando se quejó de mí. Fue algo indirecto, pero a mí me demostró que da igual que sea Kim Kardashian, Barack Obama o cualquier otra celebridad con mucho dinero, yo no mido el valor de una persona en función de su status social: si me faltas al respeto no mereces ninguno para mí. Así que como eso es exactamente lo que ella hizo, no tengo ningún problema en hablar mal de ella, porque en ese momento no fue nada amable conmigo", explicó Siham al portal galo Télé Star.

Publicidad

Lo cierto es que la grabación del reality -en el que los concursantes recibían lecciones de seducción de un grupo de expertos- no estuvo exento de polémica, ya que fue cancelado tras el tercer episodio debido a que supuestamente Eva había iniciado un romance con uno de los "solteros", Ernesto Arguello, algo que ella siempre ha negado rotundamente asegurando que en aquel momento solo eran "amigos" pese a que meses después de finalizar el programa sí iniciaron una relación sentimental. "Creo que eso es lo que hace que nuestra relación sea tan especial, que verdaderamente empezamos como amigos", aseguraba en julio de 2013 la intérprete a la revista People acerca de un noviazgo que finalmente apenas duró cuatro meses.