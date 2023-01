Actriz de Hollywood recuerda el casting más sexista de su carrera

La actriz Alison Brie ha conseguido a base de esfuerzo y tesón hacerse un más que merecido hueco en la industria cinematográfica estadounidense, pero para llegar a ese punto de su carrera artística ha tenido que enfrentarse a un sinfín de audiciones que acabaron en decepción, aunque la mayor de todas ellas no tuvo nada que ver con el hecho de que no consiguiera el trabajo, sino con el malestar que le produjo la actitud de los directores del casting.

En uno de los paneles de presentación de su nueva serie para Netflix, 'Glow', la intérprete de 'Community' no ha dudado en pronunciarse por primera vez sobre el trato a su juicio denigrante y sexista que recibió en su primera y única prueba para la serie de HBO 'El Séquito', producción en la que finalmente no participó.

"Al principio de mi carrera hice un casting para un episodio de 'El Séquito' ['Entourage'], para un papel de tres líneas que tenía que hacer en bikini. O en pantalones cortos, muy cortos. Y no se cortaron en decirme: 'Vale, ¿puedes quitarte ahora la camiseta?'", reveló durante su presencia en el Festival de Televisión ATX, cuya denominación responde a la ciudad en la que se celebra: Austin (Texas).

La exitosa y aclamada serie de principios del 2000, que narraba la trayectoria del actor Vincent Chase y su 'séquito' de amigos de la infancia en Hollywood, incluyendo su salto a la fama y sus éxitos y fracasos, ofrecía una imagen poco favorecedora de la meca del cine y de sus habitantes, a quienes retrataba como personas hedonistas, sin escrúpulos y obsesionadas por el aspecto físico. En este explosivo cóctel tampoco faltaban, por supuesto, las chicas guapas y ligeras de ropa que competían por acostarse con el protagonista, lo que explicaría que a Brie se le requiriera que mostrara su figura antes de contratarla para aparecer en la ficción televisiva.

Solo unas horas después de desatar la polémica con sus declaraciones, la intérprete ha querido aclarar en su cuenta de Twitter que no se le pidió que se quedara completamente desnuda, sino que se quitara la camiseta para hacer la prueba luciendo el bikini que llevaba debajo de la ropa. Como han opinado muchos usuarios en la citada red social, esa circunstancia no restaría no obstante ni un ápice de gravedad a todo el asunto.