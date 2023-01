A sus 63 años, Sharon Osbourne se desnuda al estilo Kim Kardashian

Tras el revuelo que causó la empresaria Kim Kardashian al desnudarse y publicar la foto en las redes sociales , Sharon Osbourne de 63 años sorprendió al posar desnuda frente al espejo, imitando a la celebridad.

La estrella del reality Keeping up with the Kardashian fue criticada hace varios días por subir una foto a redes sociales completamente desnuda.

Su selfie provocó el disgusto de estrellas como Bette Midler y Chloe Moretz, quienes la criticaron por mostrar ese tipo de imágenes en la web.

En este caso, Osbourne también tapó sus partes íntimas para evitar la censura de Instagram y publicó un mensaje que decía: “Kim Kardashian tú me inspiras”.