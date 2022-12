"A Marc Anthony le molesta que le pregunten por mí": La India

Aunque Marc Anthony y la cantante puertorriqueña La India enterraron teóricamente el hacha de guerra hace tiempo, ninguno de los dos deja escapar nunca la oportunidad de lanzar alguna indirecta a su compañero del famoso dueto 'Vivir lo nuestro' (1994). Si el pasado mes de diciembre era Marc quien declaraba en plena actuación durante su concierto en Bogotá que la cantante era "una tipa medio rara" que no le cae "demasiado bien", ahora ha sido La India quien ha hablado, asegurando que a Marc le molesta enormemente que le pregunten todo el tiempo por ella.

Publicidad

"La gente no le deja tranquilo al pobre. Si no le preguntaran tanto por La India, a lo mejor no se molestaría tanto. Imagínate, escuchar todo el rato: 'India, India, India...' y '¿cuándo os vais a juntar de nuevo?'. No le preguntan por todo el éxito del que está disfrutando con su carrera y eso le molesta un poco, creo yo. A mí no me molesta. Aunque es verdad que cuando estoy haciendo mi promoción y empiezan a hablar de él y siguen y siguen... Eso sí me molesta un poco. Es que hicimos algo histórico juntos, pero nunca pensamos que iba a ser tan grande esa canción", aseguró la cantante en el programa de Ismael Cala en CNN Español.

Ante la obligada pregunta de si se plantearía volver a cantar con Marc, La India prefiere jugar al despiste y no decir ni que sí ni que no.

"Si yo te digo que no voy a volver a cantar con él, pero quizás cante con él en el futuro, ¡uno nunca sabe! Pues entonces yo digo: 'si digo no, es porque no es sí'", contestó evasiva y entre risas, reconociendo, eso sí, que ni Marc ni ella son personas "fáciles".

Con quien si le gustaría mucho compartir escenario es con el cantante Pitbull, a quien admira por su talento y por la fuerte conexión que mantiene con sus raíces cubanas.

Publicidad

"A mí me encanta Pitbull porque es un muchacho muy talentoso, alegre y me gusta mucho su sabor cubano. Aunque nació en Miami, en Estados Unidos, él es muy cubano y a mí me fascina lo cubano. Los hombres son muy ricos, muy agradables y muy buenos amantes".