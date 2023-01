A Liv Tyler no le tienen consideración, ya completa dos años consecutivos embarazada

"Llevo embarazada dos años. Parece que siempre ha sido así", cuenta al periódico The Times.

Liv planea pasar más tiempo en Reino Unido, por lo que la familia podrá pasar "bajo un mismo techo" al menos el curso escolar.

"Estamos siempre yendo y viniendo. Yo estoy la mayoría del tiempo en Nueva York pero paso mucho tiempo en Reino Unido. El hijo de David está en Reino Unido y también su trabajo. Es duro. Es bonito. Es como es. Es lo que firmamos. Es algo en evolución. El año que viene vamos a estar en Reino Unido con total seguridad, por temas de colegio, para que los niños puedan estar bajo un mismo techo al menos durante el curso escolar", explica.

A sus 38 años, Liv no cree que tendrá más hijos después de que dé a luz a su tercer retoño.

"Creo que después de este, pararemos. Es gracioso porque siempre he sabido, desde que era una niña pequeña, que quería tener hijos y siempre me he visto teniendo una pequeña tribu. Y siempre podía hacerme a la idea de cómo sería, pero no sabía cómo sucedería ni en qué momento. Así que sí, nuestro amor y toda esta abundancia ha ocurrido muy rápido, de la manera en la que los dos siempre hemos querido. Te dices a ti misma: '¡Está ocurriendo. Está ocurriendo ahora!'", afirma.