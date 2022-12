A Liam Payne le afectan los comentarios negativos que lee en la red

El cantante de One Direction Liam Payne sigue de cerca todos los comentarios que sus seguidores, y los que no lo son tanto, le hacen a través de Internet. Por eso desearía que la gente fuera más cuidadosa con las cosas que escribe sobre los demás.

"Creo que mucha gente olvida que hay una persona al otro lado del ordenador. La gente piensa que está hablando con una persona con la que nunca va a poder comunicarse... pero sí que vemos las cosas y nos afecta porque solo somos chicos jóvenes. Algunas personas realmente no quieren decir lo que están escribiendo, y no piensan que tú lo vayas a ver. Creo que esa es la clave de todo", declaró en el encuentro online 1D Four Hangout este domingo.

Sin embargo, el cantante se siente afortunado de que su novia Sophia Smith no preste ninguna atención a las críticas que ella recibe de las fans más celosas.

"Tengo mucha suerte con Soph porque ella no presta mucha atención a eso", señaló.

En eso coincide con la prometida de su compañero Zayn Malik, Perrie Edwards, quien tampoco deja que los comentarios negativos la afecten, sobre todo porque ella misma, como miembro del grupo Little Mix, sabe lo que es ser un personaje público.

"Pez tiene el mismo trabajo que yo así que ella lo entiende", añadió Zayn.