A Joe Manganiello le gustan las mujeres inteligentes y con personalidad

Puede que en la actualidad esté viviendo un apasionado romance con la voluptuosa Sofía Vergara, pero para el actor Joe Manganiello el atributo más atractivo que puede poseer cualquier mujer no es la belleza, sino la inteligencia y la capacidad de mostrarse segura de sí misma.

"La seguridad y la inteligencia son increíblemente sexys para mí", aseguró el musculoso intérprete al nuevo número de la edición mexicana de la revista Cosmopolitan.

Publicidad

Sin embargo, la importancia que otorga a la personalidad de sus compañeras sentimentales no impidió que lo primero en que se fijase Joe el pasado mayo al conocer a su actual novia en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca fuera en su espectacular figura, un momento que los fotógrafos inmortalizaron fotografiando el preciso instante en que se quedaba mirando el trasero de Sofía.

"Venga, nadie puede echarme eso en cara, qué se supone que tendría que hacer. No voy a pedir disculpas por eso ahora. Sí, me pillaron. En verdad fue bastante divertido cuando por fin empezamos a salir juntos meses después de ese momento. Nos habíamos visto antes y habíamos hablado alguna vez, pero no empezamos nada hasta que estuvo soltera. Probablemente podía haberme metido en problemas por hacer eso [mirarle el trasero], pero nadie iba a empezar una pelea en la Casa Blanca", bromeaba recientemente el actor en una entrevista a E! News.

Pero Joe no parece ser el único incapaz de creerse su buena suerte por mantener una relación con una de las estrellas más deseadas de la industria del espectáculo, ya que la propia Sofía todavía no ha sido capaz de asimilar que esté saliendo con un hombre que, desde su punto de vista, debe pertenecer a "otra especie".

"Para mí, Joe pertenece a otra especie. Le miro, y siento que estoy en la película 'E.T'. ¿Os acordáis? En la que un extraterrestre aterriza en la tierra... Y yo soy quien tiene la oportunidad de jugar con él", declaraba la colombiana en el programa 'Today'.