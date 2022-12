A Felicity Jones los Óscar le quitaron el sueño

La actriz Felicity Jones -nominada al Óscar como Mejor Actriz por su interpretación de Jane Hawking en 'La teoría del todo'- no consiguió continuar durmiendo tal y como tenía planeado mientras anunciaban los nominados de cara a la próxima gala de los Premios de la Academia de Cine.

"Estaba en Los Ángeles con el pijama puesto. Tenía la esperanza de pasarme todo el rato dormida y despertarme al día siguiente sabiendo qué había pasado ya. Pero me desperté a las cuatro de la madrugada y los anunciaban a las 5:30. Cuando por fin me enteré [de que estaba nominada] salté de la cama y llamé a mi familia y amigos", explicó la joven a la revista Time Out, donde reconoció estar deseando regresar a su Reino Unido natal para celebrar su logro con sus seres queridos: "Todavía no he estado en Londres desde entonces. Estoy deseando tomarme unos cuantos vasos de champán allí".

Felicity también espera con emoción los días previos a los Óscar -que se celebrarán el próximo 22 de febrero-, no por todo el fasto que rodeará la ceremonia, sino porque es cuando su familia tiene previsto hacerle una visita.

"Mi familia vendrá unos cuantos días antes de la entrega de premios. Después, cuando haya pasado, tendré unos cuantos días libres para descansar en la playa, relajarme y desconectar. Estoy deseando tener algo de tiempo libre", aseguró.