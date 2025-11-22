En vivo
A famoso cantante de música popular lo robaron y casi linchan a sus músicos

A famoso cantante de música popular lo robaron y casi linchan a sus músicos

El cantante de música popular Julián Daza fue víctima de los ladrones en Venezuela y un grupo de personas enfurecidas cuando estaba por dar un espectáculo. Más tarde pudo recuperar lo que le hurtaron.

