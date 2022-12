A Eva Mendes no le gusta 'marcar' sus curvas

Pese a que la actriz Eva Mendes es considerada una de las mujeres más atractivas de la industria cinematográfica, la estrella tampoco escapa a las inseguridades propias del resto de los mortales, que le llevan a evitar la ropa demasiado ajustada porque no le gusta la forma en que resalta sus curvas, pese a los consejos maternos que le animan a lucir su magnífica figura mientras le "dure". "Mi madre no para de repetirme que debería llevar ropa más ajustada y favorecedora. Siempre me dice: 'Presume de tu cuerpo ahora que puedes, ¡no te va a durar así para siempre!'", declaró la actriz a la revista canadiense Flare. Aunque Eva se caracteriza por ser una de las celebridades que no abandona los vestidos de marca fuera de la alfombra roja, se debe más a la inseguridad provocada por su figura que a la coquetería, ya que encuentra este tipo de prendas más "fáciles" de llevar que los vaqueros, a los que considera su peor "pesadilla". "La gente siempre dice: 'Adoro los vaqueros, son tan fáciles de llevar y tan prácticos'. Pero yo creo que no lo son en absoluto, para mí son mi peor pesadilla", confesó. Quizás por la limitación que le supone vetar una prenda tan atemporal en su armario, la intérprete reconoce que elegir su vestuario es una "parte importante" de su vida cotidiana y no tiene ningún problema en admitir que se enorgullece de su aspecto. "Es una parte importante de mi día a día, la ropa que elijo ponerme y la imagen que muestro al mundo. Porque en mi caso, además tengo que recordar que lo más probable es que me fotografíen en la gasolinera", recalcó. Eva dedica esta misma atención a sus apariciones en la alfombra roja, pese a que en esas ocasiones prefiere mantenerse alejada de los tonos más provocativos como el rojo, porque considera que sobre ella se convierten en una "declaración de intenciones" demasiado evidente. Pero curiosamente uno de sus estilismos favoritos es un vestido de ese mismo color, aunque más adaptado a su "estilo real". "[El vestido] era de chifón, y simplemente me sentía cómoda en él. Era de un tono rojo anaranjado, con manga larga, largo hasta el suelo y cuello alto. Podría pasarme la vida enfundada en un modelo así. Era muy cómodo y con un toque romántico, muy parecido a mi verdadero estilo", explicó.