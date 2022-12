A David Hasselhoff le confunden con otros famosos

Protagonizar series tan emblemáticas como 'El coche fantástico' o 'Los vigilantes de la playa' no ha impedido que el simpático actor de 61 años haya sido confundido a lo largo de su vida con otros famosos a quienes le une un cierto parecido físico.

"Me paró una mujer que me dijo que le encantaba mi papel en 'La casa de la pradera' y en 'Bonanza'. ¡Se pensaba que yo era Michael Landon!", aseguró el artista a la agencia BANG Showbiz.

Pero no es Landon -quien murió en 1991 a los 54 años- el único personaje célebre con el que parece compartir determinados rasgos faciales, teniendo en cuenta que la gente también le identifica a veces con la leyenda del fútbol americano Dan Marino.

"Y luego hay otro con el que siempre me confunden, un exjugador de fútbol de los Miami Dolphins, Dan Marino. Fue un quaterback muy importante en Estados Unidos. Creo que se retiró hace cuatro años [en realidad, el deportista puso fin a su carrera en 1999]. Recuerdo que durante un vuelo todo el mundo quería que me acercara a firmar balones y yo no podía negarme. Escribía: 'David Hasselhoff Marino'", bromeó el veterano intérprete.