A Colin Farrell no le importaría seguir soltero siempre

Además de ser famoso por sus películas, al actor Colin Farrell se le conoce por sus múltiples conquistas -entre las que se encuentran Britney Spears, Angelina Jolie, Amelia Warner o Demi Moore-, pero ahora no necesita mantener ninguna relación que le valide ya que es feliz estando soltero.

"No siento ninguna presión por estar soltero. Estoy bien siendo un hombre soltero. Creo en las relaciones, en el matrimonio y en que las personas compartan sus vidas. Pero el matrimonio no es para todo el mundo. Creo que algunas personas necesitan estar solteras toda su vida, ya sea por elección o mala suerte. No creo que haya otra manera", contó a Loaded.

Aunque lleva soltero cuatro años, Colin -padre de James (12) y Henry (6) fruto de distintas relaciones- no se cierra a encontrar el amor, pero no quiere que su pareja le recuerde a sí mismo.

"No busco ninguna cualidad que yo tenga en otra persona. Estoy tratando de alejarme de mí mismo. ¡Dios! No hay parte de mí mismo que me interese, emocione o desahogue lo suficiente para buscarlo en otra persona", añadió.