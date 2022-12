A Carlos Ponce le atraen las mujeres con carácter

A la hora de elegir qué cualidades le resultan más atrayentes en el sexo opuesto, el polifacético Carlos Ponce tiene claro que nada puede resultar más atractivo a sus ojos que una mujer que sepa "llevar los pantalones" y que tenga un gran sentido del humor.

"La materia gris, el sentido del humor y que tenga los pantalones bien puestos, esas son las mejores cualidades en una mujer", confesó Carlos al portal Variety Latino.

La atracción que el intérprete -quien en la actualidad está casado con la actriz Ximena Duque- siente por las mujeres de armas tomar se debe en gran parte a su educación, con una presencia fuertemente femenina, una característica que no comparte con su último personaje para la pequeña pantalla en la serie 'Cristela'.

"[Mi personaje] Félix a lo mejor es un poquito más machista que yo. A lo mejor no se crió con tantas mujeres alrededor de él que le pusieran en su lugar", añadió.

Este nuevo proyecto profesional en inglés parece confirmar los temores del actor sobre su incapacidad para "resultar gracioso" en su propio idioma, por mucho que él siempre se haya considerado "un payaso".

"En mi familia, de toda la vida he sido el payaso. Nos gusta mucho el sentido del humor, nos divertimos mucho en la casa, en nuestro entorno hay risas constantes. Pero curiosamente mi carrera en español no incluye comedias, solo algunas telenovelas un poquito más light. Sin embargo, en inglés la mayoría de los trabajos que he hecho han sido específicamente comedias. A lo mejor es que en español no soy simpático y en inglés sí", bromeaba recientemente Carlos en el programa 'Tenemos que hablar' del canal Nuestra Tele.