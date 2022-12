A Ariana Grande no le costó superar su ruptura con Big Sean

A la cantante Ariana Grande no se le rompió el corazón tras poner punto final a su relación con el rapero Big Sean el pasado abril tras ocho meses juntos.

"Se me da muy bien ver el lado positivo de todo. Y tampoco resultó muy duro para mí porque todavía somos amigos, así que no pasa nada", explica la intérprete en una entrevista a la revista V.

Ahora Ariana ha rehecho su vida junto a su bailarín Ricky Alvarez, pero no quiere que este nuevo noviazgo le haga sombra a su carrera.

"Prefiero que se refieran a mí solo como Ariana. Alguna gente dice que soy una hipócrita porque ahora tengo un nuevo novio. Pero siguen sin darse cuenta de lo importante. No importa si estoy sola o con alguien. Da igual lo que decida hacer con mi cuerpo, con mi corazón o con mi vida, sigo siendo independiente", añade.

A pesar de lo bien que ha manejado el final de su relación con Big Sean, Ariana no cree que sea la más indicada para dar consejo sobre cómo lidiar con ello.

"No voy a pretender que puedo dar buenos consejos sobre rupturas. Siempre es duro, así que buena suerte. Estarás bien. No necesitas estar con nadie. Es agradable contar con alguien que te hace feliz, pero también es agradable ser feliz tú sola. No necesitas a nadie para serlo. Esa persona puede contribuir a hacerte feliz, sí, pero sois dos seres independientes".

Por: Bang Showbiz