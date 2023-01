Esther Chevallier

Es una atractiva mujer de 42 años, extremadamente inteligente, irónica y estricta. Ama la teoría y durante más de cinco años fue la profesora más reconocida por su cátedra en una de las universidades privadas más prestigiosas del país. Pero perdió su trabajo por acusar a un hijo de un ministro de plagio, que no contento con lograr su destitución, hizo todo lo posible porque le cerraran las puertas en todas las mejores universidades de este país. Lo logró y por eso, Esther terminó trabajando en la Graham, una institución que ella considera de medio pelo. Aceptó a regañadientes y porque no puede vivir lejos de la academia, porque dinero no le falta.

Está casada con Octavio Salgar, un exitoso abogado con el que vive en uno de los mejores barrios de la ciudad y lleva 20 años de casada. Ella está haciendo el sacrificio de ir a la Graham todas las noches porque no quiere pasar tiempo en su casa, haciendo nada, viendo cómo su vida se acabó por culpa de un alumno, pero tiene claro que apenas aparezca la mínima oportunidad de volver a una universidad distinguida, abandonará ese instituto sin dudarlo.

Su hija Mariana, de 19 años, acaba de abandonar la universidad porque se enamoró de un francés con el que quiere abrir un hostal en la costa caribe, en mitad de la selva. La única hija salió hippie y de un momento para el otro se va dejando a sus padres solos. Desde ese momento Esther y su marido se sienten distintos.